Poliisi tutkii Raahessa kahta alaikäiseen kohdistuvaa seksuaalirikosta – toinen osoittautui vääräksi ilmiannoksi

oleva raiskausrikos tapahtui ilmoituksen mukaan uudenvuoden aaton vastaisena yönä. Asiassa on vangittuna 1990 syntynyt henkilö. Asian esitutkinta on valmistunut ja asiakirjat siirretään syyteharkintaan. Oikeus julisti asiakirja-aineiston suurelta osin salaiseksi.Tutkinnassa on ollut myös törkeä raiskaus- ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttörikos, jotka ilmoituksen mukaan tapahtuivat Raahessa 29.9.2018. Tapahtumat ovat osoittautuneet esitutkinnassa perättömiksi. Asiasta on tehty poliisin toimesta väärä ilmianto -rikosilmoitus. Vangittuna ollut 1999 syntynyt henkilö on vapautettu.Asiakokonaisuuteen liittyy vielä seikkoja, joita tutkitaan nimikkeellä lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin. Asian tutkinta jatkuu niin edellä mainitun rikosnimikkeen kuin väärän ilmiannon osalta. Asiakirja-aineisto on julkistettu niin ikään suurelta osin salaiseksi oikeuden päätöksellä.ilmiannon ja lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin rikosten esitutkinnat pyritään tekemään loppuun mahdollisimman nopeasti.Poliisi muistuttaa, että seksuaalirikokset ovat laadultaan vakavia rikosasioita. Vastaavasti perättömien rikosväitteiden esittäminen on myös vakava asia, jotka saattavat aiheuttaa kohdehenkilölle huomattavaa haittaa.