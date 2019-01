Lappilaistaiteilijalle ehdollista vankeutta kirjanpito- ja veropetoksista – ”Tarkalla taloudenpidolla taiteilijasta tulee sellainen konttoristi”

Oulun seutu

Lapin käräjäoikeus on tuominnut lappilaisen kuvataiteilijan seitsemäksi kuukaudeksi ehdolliseen vankeuteen törkeästä kirjanpitorikoksesta ja törkeästä veropetoksesta. Kirjanpitorikos on tapahtunut vuosina 2014 ja 2015 ja veropetos vuosina 2015 ja 2016.Liiketoimintakieltoa käräjäoikeus ei hänelle langettanut.– Teko on koskenut vastaajan maalaamien taulujen myyntitulon ilmoittamista. Velkojille ei ole aiheutettu vahinkoa, koska velkojia ei ole. Kirjanpito on annettu asian selviämisen jälkeen tilitoimiston hoidettavaksi. Kaikki verot on maksettu. Muussa liiketoiminnassa ei ole ilmennyt puutteita, oikeus toteaa tuomiossaan.Käräjäoikeuden mukaan taiteilija on toiminimen omistajana ja elinkeinoharjoittajana laiminlyönyt liiketapahtumien kirjaamisen kirjanpitoon vastoin kirjanpitolainsäädännön velvollisuuksia ja siten vaikeuttanut oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Hän on jättänyt kirjaamatta kirjanpitoon myyntituloja vuosina 2014 ja 2015 melkein 37 000 euroa ja vuonna 2015 runsaat 48 000 euroa.Selvitysten mukaan taiteilijan omistaman toiminimen toiminnassa on määritelty verot liian pieneksi tai jätetty määräämättä yhteensä 44 403 euron edestä. Oikeuden mielestä teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä.Taiteilija perusteli sekavaa taloudenpitoaan avioerolla, sairastumisella ja kirjanpitäjän vaihtumisella. Hän ei ole omasta mielestään tehnyt rikoksia tahallisesti. Kahden vuoden sekavan tilanteen jälkeen yrityksen kirjanpito on hoidettu asianmukaisesti tilitoimistossa.Esitutkinnan aikana taiteilija kirjoitti kirjeen, jossa hän selitti tapahtunutta. Hän sanoo kärsineensä huomattuaan miten osaamattomasti on toiminut.– Inspiraatio ja kuvanteko on vähentynyt tämän veroprojektin aikana. Ne veron lisäykset, joita jouduin maksamaan, eivät ole vaikuttaneet, mutta tarkalla taloudenpidolla taiteilijasta tulee sellainen konttoristi mikä tuhoaa kaiken inspiraation, taiteilija kuvailee tilannettaan.