Oulun seutu

Anna tapasi 14-vuotiaana vanhemman miehen ja tajusi vasta myöhemmin mitä tapahtui: ”En osannut pelätä häntä”

”Yritin panna välit poikki, mutta aina se vain jotenkin jatkui”

Äiti kannusti rikosilmoitukseen

Lasten kuulemisessa jonoa

Äidin ja tyttären nimet on muutettu heidän yksityisyytensä suojelemiseksi.