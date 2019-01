Oulun seutu

Saksasta Suomeen tuotu seksuaali­rikosepäilty vangittiin Oulussa: ”En ymmärrä mistä minua epäillään”

Oulun käräjäoikeus on vanginnut Saksasta Suomeen torstaina tuodun maahanmuuttajamiehen todennäköisin syin epäiltynä törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä.Teot ovat tapahtuneet 1.6.-29.10.2018 Oulussa. Uhrina on ollut yksi suomalaistyttö. Epäilty mies vangittiin käräjäoikeudessa poissaolevana jo 12.12.2018 sen jälkeen kun Saksan poliisi oli ottanut hänet kiinni Saarbrückenissa.Frankfurtin lentokentältä Helsinkiin ja sieltä Ouluun tuotu 26-vuotias mies istui vangitsemisen aikana Raahen poliisivankilassa. Hän kiisti syyllistyneensä mihinkään rikoksiin ja yritti kieltää medialta kuvaamisen istunnossa.– En ymmärrä mistä minua epäillään enkä ymmärrä miksi minut on tuotu vankilaan. Minua epäillään väärin perustein, en ole syyllistynyt mihinkään rikoksiin, mies sanoi arabian kielen tulkin välityksellä.Epäillyn avustaja selosti miehelle tarkasti kuvausjärjestelyt ja kasvojen suojaamisen mahdollisuuden. Epäilty peitti kasvonsa kuvaamisen ajaksi liinalla.