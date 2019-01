Oulun seutu

Syyte: lappilaistaitelija kiersi veroja – kirjapidon ohi 85 000 euroa

Lappilainen kuvataiteilija on saanut Lapin käräjäoikeudessa syytteen törkeästä veropetoksesta ja törkeästä kirjanpitorikoksesta. Syyttäjä vaatii hänelle ehdollista vankeutta ja liiketoimintakieltoa kolmeksi vuodeksi.70 ikävuotta lähestyvä taiteilija on syyttäjän mukaan kirjanpitovelvollisen toiminimen omistajana ja elinkeinoharjoittajana laiminlyönyt liiketapahtumien kirjaamisen kirjanpitoon vastoin kirjanpitolainsäädännön velvollisuuksia ja siten vaikeuttanut oikean ja riittävän kuvan saamista kirjanpitovelvollisen toiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta.Kirjanpitoon on syytteen mukaan jätetty kirjaamatta myyntituloja vuonna 2014 melkein 37 000 euroa ja vuonna 2015 runsaat 48 000 euroa. Summat ovat merkittäviä, sillä toiminimen ilmoitettu liikevaihto vuonna 2014 on ollut noin 30 000 euroa ja vuonna 2015 noin 22 000 euroa.Verottajan mukaan taiteilija on aiheuttanut menettelyllään veron määräämisen liian pieneksi sekä veron määräämättä jättämisen yhteensä noin 44 403 euron edestä vuosina 2014 ja 2015.– Teolla on tavoiteltu huomattavaa hyötyä ja sitä on myös kokonaisuutena arvostellen pidettävä törkeänä. Liiketapahtumien kirjaaminen on edellä mainittuina tilikausina laiminlyöty olennaisilta osiltaan, syyttäjä arvioi.Taiteilija on esitutkinnassa kertonut verotarkastuksen pitävän paikkansa, mutta katsonut toimineensa huolimattomasti ja kiistänyt syyllistyneensä asiassa rikokseen.Keskiviikkona käräjillä luettujen syytteiden mukaan lappilaistaiteilija on elinkeinotoiminnassa menetellyt rikollisesti ja on olennaisesti laiminlyönyt lakisääteisiä velvoitteitaan.– Menettelyä on pidettävä kokonaisuutena arvioiden velkojien ja julkisen talouden kannalta vahingollisena, syyttäjä toteaa.Jutun tuomio annetaan tammikuun lopulla.