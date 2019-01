Oulun seutu

Kolmas Pudasjärven murhasta epäilty vangittiin

34-vuotias mies on vangittu epäiltynä murhasta, törkeästä vapaudenriistosta, tuhotyöstä ja kahdesta törkeästä ryöstöstä.

Pudasjärven

murhasta epäilty 34-vuotias mies on saatu Suomeen ja vangittu epäiltynä muun muassa murhasta, törkeästä vapaudenriistosta, tuhotyöstä ja kahdesta törkeästä ryöstöstä. Ruotsin poliisin kiinniottama mies oli aiemmin vangittu poissaolevana.Oulun käräjäoikeus on vanginnut aiemmin 45-vuotiaan miehen ja 22-vuotiaan naisen, joita epäillään pääosin samoista teoista.Tutkinnanjohtaja Jukka Nurmenniemen mukaan teosta epäillyt ajoivat autolla tienpenkkaan, minkä jälkeen he veivät lähellä olevasta talosta mönkijän hinatakseen autoa. Kun mönkijän omistanut kuusikymppinen mies lähti peräämään mönkijäänsä takaisin, hänet ammuttiin.