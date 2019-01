Oulun seutu

Raahen kaksois­murhasta epäiltyä syytetään kahdesta raiskauksen yrityksestä hiv-positiivisena

Oulun käräjäoikeus jatkaa keskiviikkona Raahen kaksoismurhan käsittelyä Ylivieskan kansliassa. Syytettynä on 44-vuotias raahelaismies, jonka epäillään puukottaneen kuoliaaksi nuoren naisen ja oman äitinsä syyskuussa 2017.Miestä syytetään kahden murhan lisäksi muun muassa kahdesta pahoinpitelystä, kahdesta raiskauksen yrityksestä sekä törkeistä pahoinpitelyn yrityksistä. Uhreja on kaikkiaan kuusi.Syyte törkeän pahoinpitelyn yrityksestä liittyy epäilyyn, että hiv-positiivinen mies olisi ollut suojaamattomassa sukupuoliyhteydessä kertomatta kumppanille sairaudestaan. Kaikki epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Raahen seudulla.Jutun käsittely alkoi käräjäoikeudessa elokuussa 2018. Silloin syytetty passitettiin mielentilatutkimuksiin. Oikeus totesi välituomiossa, että miehen tekoihin on vaikuttanut terveydentila. Hän ei ole voinut kummassakaan teossa hallita omaa käyttäytymistään. Mies oli kärsinyt mielenterveysongelmista jo paljon ennen henkirikoksia.Keskiviikon aikana käsitellään miehen saamaa syytettä moottoriajoneuvon käyttövarkaudesta sekä tapon yritystä. Torstaina käsittelyvuorossa ovat raiskauksen yritykset, jonka käräjäoikeus käsittelee oletettavasti yleisön läsnä olematta.Mies on tunnustanut teräaseella lyömiset ja niistä seuranneet kuolemat. Hän on kiistänyt, että tapot ovat olleet erityisen raakoja ja julmia tai että ne on tehty vakaasta harkinnasta. Hän on myös kiistänyt, että teot ovat olleet kokonaisuutena arvostellen törkeitä.