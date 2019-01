Oulun seutu

Kuka varasti kesyn Jarska-poron? Lumeen jäi kamppailun jäljet – Omistaja: ”Syötyhän se on”

Poliisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Koulutetun

tiistaina jakama tiedote on surullista luettavaa.– Matkailuporoksi koulutettu kesy poro anastettiin ja kuljetettiin autolla pois 26.-27.11.2018 välisenä aikana Ylitornion Aittamaassa Tengeliöntien varresta. Kiinnijäämiseen johtavasta vihjeestä maksetaan palkkio, tiedottaa Lapin poliisi.Poron omistaja ja kouluttaja epäilee, että kesyä ja arkaa eläintä ei löydetä enää hengissä. Varkaat pakottivat poron autoon ja kuljettivat pois. Jäljelle jäivät vain kamppailun ja renkaiden jäljet lumessa.– Syötyhän se on. Kesy poro on helppo saalis. Tällaisia varkauksia tapahtuu enemmän kuin tiedetään. Kun yksi poro katoaa yhtäkkiä, niin varkaita on vaikea saada kiinni. Heistä ei jää todisteita, ei ole näyttöä varkaudesta, hän harmittelee.Jarska on runsaat 2,5 vuotta vanha urosporo, vuorso, niin kuin lappilaiset sanovat. Se oli päässyt koulutuksessa jo varsin pitkälle. Kouluttajan suunnitelmissa oli ottaa Jarska matkailijoiden käyttöön keväällä.Porojen kouluttaminen villistä kesyksi vie joskus jopa viisi vuotta. Jarska oli jo hyvässä vaiheessa. Keväällä se olisi jo vetänyt turisteja reessä.– Se oli helposti oppiva, mutta vielä vähän arka. Sen kouluttaminen loppuun ei olisi ollut enää kova homma, omistaja toteaa.poron varkaus on omistajalle iso menetys sekä taloudellisesti että henkisesti. Jokainen poro saa nimen ja sitä kasvatetaan sen erityispiirteet huomioiden.Jarskan reessä olisi istunut matkailijoita eri puolilta maapalloa. Tiistainakin rekiajelulle vietiin kylmiin talvimaisemiin poroajeluista innostuneita matkailijoita. Pakkasta oli melkein 30 astetta.Poliisi pyytää ilmoittamaan mahdolliset havainnot poron katoamisesta sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi tai arkisin puhelimitse numeroon 0295466156.