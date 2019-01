Oulun seutu

Teinityttö seisoi jo lasten­kodin yö­valvojan takana puukko valmiina – vain yksi käden­heilautus erotti surma­

Tekojen aikaan Muhoksella Nuorten Ystävien Pohjolakodin sijoitusyksikössä asunut tyttö valmisteli vakavia henkeen tai terveyteen kohdistuvia rikoksia heinäkuussa 2017 ja tammikuussa 2018. Tekoaikaan 15-vuotiaan tytön suunnitelmat kohdistuivat kahteen yksikön työntekijään.Käräjäoikeus tuomitsi tytön ehdolliseen vankeuteen tammikuun 2018 teon suunnittelusta, heinäkuun 2017 syytteet hylättiin. Tuomiossa syyksi luettiin myös neljä nuorena henkilönä tehtyä laitonta uhkausta sekä nuorena henkilönä tehty huumausaineen käyttörikos. Oikeus tuomitsi tytön valvontaan yhden vuoden kolmen kuukauden ajaksi.Käräjäoikeuden mielestä kyseessä on ollut tapon valmistelu. Tyttö on anastanut hedelmäveitsen kotitalousluokasta ja suunnitellut puukottavansa sillä kokenutta työntekijää kaulaan. Puukotuksen jälkeen tarkoituksena oli karata Muhoksen yksiköstä.Tapahtumien edettyä suunnitelman mukaan tyttö ei ole kuitenkaan toteuttanut puukotusta, vaan hän muutti mieltään viime hetkellä.– Hänellä on veitsen anastamisesta lukien ollut useita tunteja aikaa miettiä tekoaan siihen mennessä, kun hän on jatkanut valmistelua kohti täytäntöönpano yöllä kello kahden maissa. Asiassa ei ole kuitenkaan näytetty sellaisia seikkoja, joiden vuoksi suunniteltua tappoa voisi pitää kokonaisuutena arvostellen törkeänä. Kyse ei siten ole murhan vaan tapon valmistelurikoksesta, oikeus toteaa.Oikeuden mielestä puukottamisen täytäntöönpanon siirtäminen ei ole lain tarkoittamaa tehokasta luopumista valmistelurikoksesta. Käräjäoikeus katsoo myös, että tuomitun tytön psyykkinen tila on tekoaikoina ollut sellainen, että sen voidaan jossakin määrin katsoa vähentävän hänen syyllisyyttään.Laittomat uhkaamiset ovat olleet suullisia uhkauksia sijoitusyksikön työntekijöitä kohtaan. Tyttö on uhannut heitä tappamisella ja väkivallalla. Käräjäoikeuden maanantaina antama tuomio ei ole vielä lainvoimainen.