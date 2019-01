Sininen Renault Laguna tai tumma Audi A4 ajoi Oulussa soramontulle, jossa surmattiin mies – poliisi pyytää yleisön apua

Oulun seutu

Sininen Renault Laguna tai tumma Audi A4 ajoi Oulussa soramontulle, jossa surmattiin mies – poliisi pyytää yle

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun poliisi tutkii murhaa, jonka epäillään tapahtuneen 7.10.2018 Oulun koillispuolisella soramonttualueella. Tapaukseen liittyen Oulun käräjäoikeus on joulukuussa vanginnut neljä oululaista miestä epäiltynä osallisuudesta murhaan.Poliisin päätöksellä yksi vangituista on vapautettu viime viikolla. Miestä epäiltiin alun perin avunannosta murhaan. Esitutkinnan tämän hetkisen tilan perusteella miestä ei enää epäillä osallisuudesta henkirikokseen.Vapautetun osalta esitutkintaa jatketaan vähäisempien rikosepäilyjen osalta, jotka ovat tulleet esiin henkirikostutkinnan yhteydessä.Henkirikoksen uhria ei ole löydetty. Esitutkinnassa on kuitenkin saatu vahvistusta sille, että uhri on kuljetettu Tuiran kaupunginosasta Oulun koillispuoliselle soramonttualueelle, jossa hänet on surmattu. Henkirikoksesta epäillään edelleen kolmea miestä.Epäillyt ovat kiistäneet tahallisen henkirikoksen, mutta kuulusteluissa on vahvistunut, että kadonneeksi alun perin ilmoitettu uhri on kuollut soramontuilla. Poliisi ei tutkinnallisista syistä johtuen paljasta surmatapaa tai tapahtuman yksityiskohtia. Poliisilla on käsitys kuolemaan johtaneiden tapahtumien motiivista.Poliisi epäilee, että ruumis on siirretty tapahtumapaikalta toiseen paikkaan kätkettäväksi. Ruumiin löytämiseksi on tehty lukuisia maastotarkastuksia, mutta sitä ei ole löydetty. Aikaisemmin syksyllä ruumiin löytämiseksi tehtiin laajoja maastoetsintöjä soramonttujen alueella. Tarpeen vaatiessa laajempia etsintöjä jatketaan keväällä/alkukesästä lumien sulaessa.Poliisi pyytää yleisöltä havaintoja tapaukseen liittyen. Rikoksen uhri on kuljettu 7.10.2018 aamuyöllä tummalla Audi A4 tai sinisellä Renault Laguna -henkilöautolla Tuirasta Jäälin Takumaantien varrella olevalle soramonttualueelle, jossa epäilty henkirikos on tapahtunut.Korkeintaan muutama vuorokausi teon jälkeen ruumis on siirretty pois surmapaikalta punaisella Volkswagen Transporter -pakettiautolla toistaiseksi tuntemattomaan paikkaan. Todennäköisin paikka on Oulun lähialueella. Ruumiin siirtäminen on tapahtunut pimeän aikaan.Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnot kyseisistä ajoneuvoista ja kaikki asiaan mahdollisesti liittyvät havainnot tai tiedot Oulun poliisin vihjenumeroon 0295 416 194 tai vihjesähköpostiin vihjeet.oulu(at)poliisi.fi.