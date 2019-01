Oulun seutu

Oulun käräjäoikeus vangitsi taas yhden seksuaalirikosepäillyn

Oulun käräjäoikeus on vanginnut yhden uuden epäillyn alaikäisiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Toisen epäillyn vangitsemisesta päätetään myöhemmin tänään.Ensimmäisessä istunnossa päätettiin vangita 19-vuotias ulkomaalaistaustainen mies todennäköisin syin epäiltynä törkeästä raiskauksesta ja kahdesta törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä.Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on tapahtunut Oulussa 1.6.2018. Toinen törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus ovat tapahtuneet Oulussa ja 1.-31.7.2018.Vangittu mies istui istunnon aikana Raahen poliisivankilassa. Hän peitti kasvonsa kuvaamisen ajaksi. Hänen apunaan oli arabian kielen tulkki.Joulukuussa Oulun poliisi kertoi tutkivansa viittä alaikäisiin kohdistuvaa seksuaalirikosepäilyä. Juttujen rikosnimikkeet olivat pahoinpitely, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.Viime perjantaina poliisi kertoi aloittaneensa esitutkinnan neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä. Poliisi otti kiinni kolme ulkomaalaistaustaista miestä todennäköisin syin epäiltyinä tekoihin. Yksi epäillyistä on vapautettu.Tällä hetkellä Oulun poliisin seksuaalirikostutkinnoissa on yhdeksän erillistä juttua ja yhteensä noin 15 epäiltyä. Epäillyt miehet edustavat ainakin neljää eri kansallisuutta.