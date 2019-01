Oulun seutu

Muhoksen sijaisyksikön henkilökunnan karu arki ”Tappamisen uhka oli koko ajan läsnä”

Henkilökunnan arki sijaisyksikköön sijoitettujen nuorten kanssa on välillä hyvin synkkää. Oulun käräjäoikeudessa kuultiin Muhoksen rikossuunnitelmiin liittyvässä istunnossa lähihoitajaa, joka on työskennellyt yksikössä tapahtumien aikana.Syytettynä olevan 16-vuotiaan tytön epäillään suunnitelleen sijaisyksikössä törkeää henkeen ja terveyteen kohdistuvaa rikosta kaksi eri kertaa. Lähihoitaja oli suunnitelman kohteena heinäkuussa 2017.Valmistelurikoksista syytetyn tytön epäillään laatineen suunnitelman toisen sijaisyksikössä olleen tytön kanssa. Syytetty oli tuolloin 15-vuotias ja kaveri alle 15-vuotias. Tarkoituksena oli sumuttaa yövalvojana toimineen naisen silmille wc-raikastinta, pahoinpidellä häntä silitysraudalla, anastaa avaimet ja puhelimet, soittaa taksi sekä paeta Muhokselta.Tekoa oli suunniteltu pari päivää ja sitä varten oli viety kodinhoitohuoneesta silitysrauta. Syytetty oli myös vienyt tekoa varten astianpesukoneesta veitsen. Kun kaveri luopui hankkeesta, teko jäi toteuttamatta.Istunnossa kuultu hoitaja kertoi, että Muhoksen yksikköön sijoitetaan yleensä sellaiset nuoret, jotka ovat kiertäneet aiemmin useita paikkoja. Lähihoitajaksi opiskellut nainen aloitti työt siellä elo-syyskuun vaihteessa 2016.– Sain koulutusta aggressiivisen nuoren kohtaamiseen, turvallisiin otteisiin ja rajoitustilanteisiin. Yksikön arki oli hyvin aikataulutettu ja säännöllistä. Työ painottui iltoihin, koska nuoret olivat päivisin koulussa, nainen kertoi.Nuorten kanssa työskentelyä hän kuvaili välillä rankaksi. Kesällä 2017 työ oli tavallistakin rankempaa. Hoitaja kertoi saaneensa uhkailuja syytetyn tytön taholta useita kertoja.– Hän uhkasi tappaa, puukottaa ja sanoi, että kohta puukko heilahtaa. Koin uhkailut todellisina. Kesä 2017 oli kokonaisuudessaan kuormittava. Työntekijöiden pitäisi kestää kaikki, teflonkuori vain päälle. Sinä kesänä tappamisen uhka oli läsnä koko ajan, hän kertasi.Käräjäistunnossa itkuun asti herkistynyt hoitaja kertoi saaneensa rikoksen valmistelun paljastuttua tukea työterveyden kautta. Pohjolakodista hän irtisanoutui syys-lokakuun vaihteessa.– Oma jaksaminen oli laskenut, kotielämä ja perheen kanssa oleminenkaan ei enää onnistunut. Piti irtisanoutua että pystyi pitämään oman elämän hallinnassa, nainen kertoi itkuun purskahtaen.Muhoksen yksiköissä on tapahtunut aiemmin surmatyö, jossa kaksi nuorta surmasivat 58-vuotiaan työntekijän heinäkuussa 2015.Tekijät pakenivat teon jälkeen perhekodin autolla ja heidät otettiin kiinni myöhemmin Kuopiosta. Nuoret saivat 12 vuoden vankeustuomiot nuorena henkilönä tehdystä murhasta.Pohjolakoti on ollut otsikoissa myös muista syistä. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia julkisti Pohjolakotiin huhtikuussa tehdyn yllätystarkastuksen tarkastuskertomuksen viime kesänä. Tarkastajat löysivät useita merkittäviä puutteita lasten kohtelussa ja niin sanottujen rajoitustoimien käytössä.Keskusrikospoliisi puolestaan selvittää, ovatko koulukodin toiminnassa mukana olevat henkilöt syyllistyneet pahoinpitelyyn, vapaudenriistoon tai virkavelvollisuuden rikkomiseen. Rikosepäilyt ajoittuvat vuosiin 2017–2018.