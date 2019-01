Oulun seutu

Palaneen talon läheltä löytynyt mies surmattiin ampumalla – poliisi etsii surma-asetta

Pudasjärvellä viime torstaina sattuneen tulipalon ja siihen liittyvän henkirikoksen tekijöiksi epäilty kolmikko on vangittu.

