Oululaisnuoret kertovat aikuisilta miehiltä saamistaan törkyviesteistä – paljastavat miksi ahdistavista lähentelyistä ei kerrota vanhemmille

Oulun seutu

Oululaisnuoret kertovat aikuisilta miehiltä saamistaan törkyviesteistä – paljastavat miksi ahdistavista lähent

Kauppakeskus Valkean luona käy kuhina lauantai-iltana. Paikalla on kymmeniä nuoria vaihtamassa kuulumisia, lämmittelemässä, lataamassa puhelimiensa akkuja. Perjantaina ilmi tulleet uudet lapsiin kohdistuneet seksuaalirikosepäilyt puhuttavat. Valtaosa Ilta-Sanomien haastattelemista teini-ikäisistä kertoo olevansa huolissaan. Haastatellut nuoret puhuvat jutussa nimettöminä.– Pelottaa aika paljon. Kun tultiin tänne, tuli turvaton olo. On vähän varautuneempi kuin yleensä. Uskaltaa liikkua, mutten ehkä yksin lähtisi, eräs nuori kertoi.– Huolestuttaa, koska varmaan näitä tapauksia on enemmänkin, 16-vuotias tyttö pohti.– Pelottaa kävellä yksin, 15-vuotias tyttö sanoi.– Kyllä se mietityttää, on ollut vähän turvaton olo, alakouluikäinen tyttö totesi.Lähes kaikki nuoret tiesivät tapauksista, joissa alaikäinen tyttö oli saanut aikuiselta mieheltä viestin. Osa oli kuullut tapauksista kavereiltaan, mutta moni nuorista kertoi myös itse saaneensa yhteydenottoja vanhemmilta miehiltä.Nuorten mukaan viestejä ovat saaneet pääasiassa tytöt.– Eivät ne yleensä poikia lähesty, mutta muutamia tyttökavereita on, 14-vuotias poika kertoi.Monet olivat puhuneet vanhempiensa kanssa uutisotsikoihin nousseista rikostutkinnoista. Osa kertoi, että uusien rikosepäilyjen takia kotiintuloaikaa oli aikaistettu ja nuoria oli ohjeistettu liikkumaan kavereiden kanssa. Pari kertoi, kuinka jatkossa vanhemmat hakevat kotiin keskustasta sen sijaan, että nuori kulkisi yksin bussilla.Toisaalta jotkut nuorista epäilivät, etteivät kaikki vanhemmat ole tietoisia siitä, millaisia viestejä nuoret saattavat sosiaalisessa mediassa saada.– Ei vanhemmat tiedä sitä, että keski-ikäisiä miehiä tulee Instagramissa ja Snapchatissä puhumaan. Ei ne tiedä sitä, koska lapset eivät kerro, 15-vuotias tyttö sanoi.– Ei sellaisesta yleensä kerrota vanhemmille.Tytön samanikäisten kavereiden mukaan vanhemmille kertominen saattaisi tarkoittaa sitä, että itseä koskevat säännöt vain tiukentuisivat.– Sitten ei pääse enää mihinkään.– Kaikki säännöt tiukentuvat, ei saa liikkua enää yksin.– Ei siitä kertomisesta ole mitään hyötyä.Tuntemattomilta miehiltä yhteydenottoja saaneet nuoret kertoivat, että viestittely oli loppunut, kun he eivät vastanneet tai estivät viestien lähettäjän. Moni oli muuttanut tilinsä yksityiseksi, jolloin ventovieraat eivät pysty ottamaan yhteyttä.– Minulla ei ole Instagram-profiilikuvana enää edes omaa kuvaa ja Snapchatin poistin, kun niin oudot tyypit lisäsivät minua.