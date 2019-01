Ministeri Mykkänen Oulun neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä: ”Epäillyt tyypillisistä turvapaikanhakumaista”

Oulun seutu

Ministeri Mykkänen Oulun neljästä uudesta seksuaalirikosepäilystä: ”Epäillyt tyypillisistä turvapaikanhakumais

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Onko ilmiö laajempi?

Kaksoiskansalaisuuden menettämistä harkittava

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005963070.html

Tapasi pääministerin perjantaina

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005963407.html

Viisi erillistä tapausta Oulussa jo aiemmin