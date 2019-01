Oulun seutu

Iso-Syötteen hotellipalon aiheutti sviitin takka – vikaa ei havaittu edes nuohouksessa

ollut vuoto aiheutti todennäköisesti hotelli Iso-Syötteen tulipalon Pudasjärvellä 21.12.2018.Palonsyyntutkinnassa on todettu hotellin alakerran sviitissä sijaitsevan takan palopesässä olleen vuotokohtia, joiden kautta palokaasut pääsivät kiertämään puurakenteeseen. Sieltä palo nousi yläpohjaan.Palojäljet takan takaisissa rakenteissa tukevat tätä havaintoa. Tulisijan vikaantuminen on ollut pitkäkestoinen prosessi eikä sitä ole ollut ulkopuolelta mahdollista havaita. Myös silminnäkijähavainnot palon alkuvaiheesta tukevat tutkinnassa ilmi tulleita asioita.olevaa takkaa oli lämmitetty ainakin kahtena tulipaloa edeltäneenä iltana. Viimeisin nuohous oli tehty kaksi kuukautta sitten, myöskään sen yhteydessä vuotokohdat eivät ole olleet havaittavissa.Tekninen paikkatutkinta on suoritettu loppuun, mutta vielä suoritetaan joitakin sähköteknisiä tutkimuksia. Näillä tutkimuksilla pyritään edelleen varmistamaan oletettua syttymissyytä ja myös pois sulkemaan se, että palon olisi aiheuttanut sähkövika tai sähkölaite.