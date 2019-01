Turma-auton perässä ajanut silminnäkijä kertoo, kuinka kolme ihmishenkeä vienyt onnettomuus tapahtui: ”Meidän auton eteen jäi auton keula”

Oulun seutu

Turma-auton perässä ajanut silminnäkijä kertoo, kuinka kolme ihmishenkeä vienyt onnettomuus tapahtui: ”Meidän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Silminnäkijän

Sitten

Aikaisemmin

Poliisin

Pohjantie