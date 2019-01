Oulun seutu

Saksan poliisi IS:lle: Seksuaalirikoksista etsintäkuulutettu ehti saapua lähelle Ranskan rajaa

Saarbrückenin poliisi vahvistaa Ilta-Sanomille, että Oulun seksuaalirikosvyyhden takia etsintäkuulutettu mies on otettu kiinni Saksassa.

Saksan poliisi on ottanut kiinni Oulun seksuaalirikosvyyhteen liittyvän ja sen takia etsintäkuulutetun miehen. Mies otettiin kiinni Saarbrückenin kaupungissa keskiviikkona 2.1.2019 illalla klo 21.IS kysyi Saksan länsiosassa lähellä Ranskan rajaa sijaitsevan Saarlandin osavaltion poliisilta pidätyksestä. Saarbrücken on Saarlandin osavaltion pääkaupunki.– Voin kertoa teille, että kyseinen henkilö otettiin eilen eli keskiviikkona illalla 2.1.2019 hänen saapuessaan Saarlandiin ja hän on nyt pidätettynä, Stephan Laßotta https://www.is.fi/haku/?query=stephan+la%C3%9Fotta Saarbrückenin poliisin tiedotuksesta kertoo Ilta-Sanomille.

Vastusteliko hän kiinni ottamistaan?

Vangittiin poissaolevana 12. joulukuuta

– En ole tietoinen kiinnioton olosuhteista. Kiinnioton teki liittovaltion poliisi, hän kertooTieto pidätyksestä saatiin Suomen Keskusrikospoliisin kautta, sillä Keskusrikospoliisi vastaa henkilön luovutus- ja noutojärjestelyistä.Kiinniotettu mies tuodaan Suomeen tammikuun aikana ja poliisi käynnistää esitutkinnan myös hänen osaltaan.Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen poissaolevana 12. joulukuuta todennäköisin syin epäiltynä törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Epäillyt teot liittyvät Oulun laajaan seksuaalirikostapaukseen, jossa yhtä alaikäistä tyttöä on käytetty hyväksi usean kuukauden ajan eri puolilla kaupunkia.