Asiakkaiden mielestä parhaat pizzeriat Oulussa – ”Pizza erittäin tuhti ja täytteitä miltei liikaa

Ravintola-arvosteluissa on aina sekä hyviä että huonompia kokemuksia. Jos omalle kohdalle sattuu epätyydyttävä kokemus, siitä kannattaa aina antaa palautetta heti paikan päällä, jotta ravintolassa voidaan reagoida tilanteeseen välittömästi.Jos selaa matkailusivusto TripAdvisorin ja ravintoloiden omilla Facebook-sivuilla julkisesti nähtäviä asiakkaiden arvosteluja, suomalaiset tuntuvat kuitenkin myös kehuvan vuolaasti, jos aihetta on.Pizza on suosittua ruokaa vuoden vaihtumisen jälkeen ja arvosteluja eri pizzerioista löytyy runsaasti.Kerroimme eilen neljän kaupungin kehuja saaneista ravintoloista.Tässä ovat vielä erikseen oululaiset ravintolat. Keräsimme julkisia kommentteja ravintoloiden omien Facebook-sivujen arvostelut-osiosta sekä TripAdvisorista, jossa ravintoloiden pisteet koostuvat yleensä satojen asiakkaiden antamista arvioista. Listassa on TripAdvisorissa eniten pisteitä saaneita ravintoloita.Kaikki listan ravintolat eivät ole puhtaasti pizzaravintoloita, vaan tarjoavat muutakin.– Edelleen hinta-laatusuhde kohdillaan.– Hyvät pizzat ja päiväsaikaan monipuolinen salaattipöytä.– Huipputäyteläiset pizzan loput lähtivät hotelliin mukaan iltapalaksi, kolmas TripAdvisorin arvio kertoo.– Pizza oli todella maukas ja täyttävä, ja jo salaattipöytä on yksistään syy käydä syömässä. Syystäkin Oulun paras pizzeria, Facebookissa hehkutetaan.– Herkulliset pannupizzat.– Pizzalla käytiin ja paikka oli viihtyisä ja lämminhenkinen, ravintolan Facebook-sivujen arvioissa kuvaillaan.– Pizza erittäin tuhti ja täytteitä miltei liikaa, maku hyvä.– Aina tarjolla myös vegaaninen vaihtoehto, tai pari. Syömäni Stairway to heaven -pizza oli paras pizza mitä oon Oulussa syöny ja syön pizzaa vain Oulussa, koska Oulu best, selkeästi tyytyväinen asiakas kommentoi.– Söin vuohenjuustopizzaa ja se oli kyllä oikein hyvää!– Kyllä on parasta tulinen kebab-pizza. Aina varma valinta Oulun reissuilla, Facebookissa vinkataan.Ravintolan burgerit saavat enemmän mainintoja kuin pizzat, mutta niistäkin löytyy arvosteluja.– Täytteitä on runsaasti ja pohja sopivan rapea ja ohut, ravintolan Facebook-sivuilla arvioidaan.– Paras kebabpizza minkä olen aikoihin syönyt. Rapsakka pohja, täytteissä tarpeeksi tulisuutta ja passeli koko, toinen Facebookissa julkaistu kommentti kertoo.Lähde: TripAdvisor, Ravintoloiden Facebook-sivut