Saksan poliisi otti Oulun seksuaalirikoksista epäillyn kiinni – ehdittiin jo lisätä Europolin Most Wanted -listalle

Oulun seutu

Saksan poliisi otti Oulun seksuaalirikoksista epäillyn kiinni – ehdittiin jo lisätä Europolin Most Wanted -lis

Saksan poliisi on ottanut kiinni Oulun seksuaalirikosvyyhteen liittyvän ja sen takia etsintäkuulutetun miehen. Mies otettiin kiinni Saarbrückenin kaupungissa keskiviikkona 2.1.2019 illalla klo 21.Tieto pidätyksestä on saatu Suomen Keskusrikospoliisin kautta ja Keskusrikospoliisi vastaa henkilön luovutus- ja noutojärjestelyistä. Kiinniotettu mies tuodaan Suomeen tammikuun aikana ja poliisi käynnistää esitutkinnan myös hänen osaltaan.Keskusrikospoliisi lisäsi miehen 21.12.2018 Europolin Most wanted -listalle. Oulun poliisilaitos oli etsintäkuuluttanut henkilön kansainvälisesti.Oulun käräjäoikeus vangitsi miehen poissaolevana 12. joulukuuta todennäköisin syin epäiltynä törkeästä raiskauksesta, törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja pahoinpitelystä. Epäillyt teot liittyvät Oulun laajaan seksuaalirikostapaukseen, jossa yhtä alaikäistä tyttöä on käytetty hyväksi usean kuukauden ajan eri puolilla kaupunkia.Tällä hetkellä Oulussa on esitutkinnassa kaikkiaan viisi erillistä seksuaalirikostapausta, joissa kaikissa uhrina on alaikäinen suomalaistyttö ja tekijöiksi epäillään maahanmuuttajataustaisia miehiä.