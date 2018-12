Nuoren parin loma Iso-Syötteellä keskeytyi koputukseen hotellihuoneen ovella – säntäsivät pelkissä pyjamahousuissa pakkasyöhön

Oulun seutu

Nuoren parin loma Iso-Syötteellä keskeytyi koputukseen hotellihuoneen ovella – säntäsivät pelkissä pyjamahousu





Yksi ateria ravintolassa

Tulta pakoon nopeasti