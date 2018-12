Oulun seutu

Tulipalo vaurioitti ensi- ja turvakotia Oulussa – työntekijät havaitsivat savun ja tyhjensivät rakennuksen

ensi- ja turvakotina toiminut rakennus on vaurioitunut tulipalossa. Pelastuslaitoksen mukaan kukaan ei kuitenkaan loukkaantunut palossa.Pelastuslaitos sai hälytyksen Oulun Haukiputaalle tiistaiaamuna. Palo oli syttynyt rakennuksen välipohjassa.Talossa oli tapahtumahetkellä kaksi lasta ja kuusi aikuista, joista osa on henkilökuntaa. Työntekijät olivat itse havainneet savun ja tyhjentäneet rakennuksen ihmisistä.on jo sammuttanut tulipalon. Palovahingot rajoittuvat rakennuksessa pienelle alueelle, mutta savua oli päässyt leviämään jonkin verran muualle rakennukseen. Sammutustöiden yhteydessä rakennuksen kattoa avattiin noin kymmenen neliön alueelta.Tapahtumapaikka sijaitsee Oulun Haukiputaalla. Vaurioitunut rakennus on yksikerroksinen ja sillä on kokoa noin 500 neliömetriä. Viranomaiset selvittävät palon syttymissyytä.