Coca-Cola -rekka aiheutti aivan käsittämättömän liikennekaaoksen Oulussa – ilmaista limua joutui jonottamaan tuntikausia, liikennepäivystäjäkin ällistyi

Oulun seutu

Coca-Cola -rekka aiheutti aivan käsittämättömän liikennekaaoksen Oulussa – ilmaista limua joutui jonottamaan t

Järjestäjät suu auki ihmetyksestä – liikennepäivystäjä: ”Ei tätä varmaan osannut kukaan aavistaa”

Myös Twitterissä huolestuttiin: ”Päästäänköhän yöksi kotiin?”