Oulun seutu

Krp:n rikosylikomisario Oulun epäillyistä seksuaalirikoksista MTV:lle: ”Tämä on vasta jäävuoren huippu”

Oulun poliisi tutkii poikkeuksellista seksuaalirikosten sarjaa, jossa kahdeksaa ulkomaalaistaustaista miestä epäillään alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäilysten mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on jatkunut jopa kuukausia.

Oulun poliisi tutkii samanaikaisesti myös kahta muuta alle 16-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta, joissa epäilty on ulkomaalaistaustainen mies.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy