”Snäpissä on kysytty, missä asun ja kuinka vanha olen” – oululainen Milja, 15, kertoo estäneensä epäilyttäviä viestitelleet Snapchatissa

Oulun seutu

”Snäpissä on kysytty, missä asun ja kuinka vanha olen” – oululainen Milja, 15, kertoo estäneensä epäilyttäviä

Koulussa opetettu, ettei "randomeille" puhuta somessa

