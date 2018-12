Oulun seksuaalirikoksissa groomingin kaltaisia piirteitä – asiantuntija: tekijä voi manipuloida uhrin vaikenemaan

Oulun seutu

Oulun seksuaalirikoksissa groomingin kaltaisia piirteitä – asiantuntija: tekijä voi manipuloida uhrin vaikenem

Oulun poliisi tutkii poikkeuksellista seksuaalirikosten sarjaa, jossa seitsemää ulkomaalaistaustaista miestä epäillään alaikäisen tytön seksuaalisesta hyväksikäytöstä.

Epäilysten mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö on jatkunut jopa kuukausia.

Oulun poliisi tutkii samanaikaisesti myös kahta muuta alle 16-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta, joissa epäilty on ulkomaalaistaustainen mies.

Aikuinen valehtelee usein ikänsä

Yhteys vieraalla kielellä

Hyväksikäyttö ei näy ulospäin

Tekijä manipuloi hiljaiseksi