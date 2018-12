Oulun seutu

Seitsemän vangittuna Oulun seksuaalirikostutkinnassa – tämä tapauksesta tiedetään

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Oulun poliisi tutkii törkeää lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta, johon liittyen Oulun käräjäoikeus on vanginnut seitsemän miestä tutkintavankeuteen. Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.Miehiä epäillään joko törkeästä raiskauksesta tai törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta joitakin heistä epäillään näistä molemmista. Epäillyt teot ovat kohdistuneet alaikäiseen suomalaistyttöön kesän ja syksyn aikana.Vangitut miehet ovat eri-ikäisiä ja ulkomaalaistaustaisia. Vanhin heistä on 38-vuotias ja nuorin 20-vuotias, selviää vangitsemisasiakirjoista. Poliisin mukaan epäiltyjä saattaa tulla vielä lisää ja kiinniottojakin tehdään lisää.Miehet ovat käyttäneet alakouluikäistä tyttöä hyväkseen yksityisasunnoissa. Poliisi ei ole paljastanut mistä miehet tunsivat toisensa. He eivät ole sukua keskenään ja Suomeen he ovat tulleet eri maista.Poliisi on aloittanut uhrin ja rikoksesta epäiltyjen kuulustelemisen. Epäiltyjen ulkomaalaistaustan vuoksi apuna käytetään tulkkia.