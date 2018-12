Ministeri Saarikko vaatii perheitä rokottamaan lapsensa – väläyttää ylimääräistä rahaa rokotuksista huolehtiville

Oulun seutu

Ministeri Saarikko vaatii perheitä rokottamaan lapsensa – väläyttää ylimääräistä rahaa rokotuksista huolehtivi

Saarikon viesti vanhemmille on hyvin selkeä:– Isät ja äidit, rokottakaa lapsenne. Se on teko oman lapsen terveyden ja turvallisuuden puolesta, mutta samalla teko muun yhteisön puolesta. Minun on vaikea ymmärtää ja hyväksyä lapsen rokottamattomuutta ideologisista tai huolimattomuussyistä, hän painottaa.Saarikko vieraili maanantaina Kokkolassa, Oulaisissa ja Raahessa. IS tavoitti ministerin Oulaisten tilaisuuden yhteydessä. Hänen mukaansa Luodon kaltaisen tuhkarokkotapauksen esille tulemista on pelätty.– Tällaiseen on varauduttu ja tätä olen pelännyt. Olen pelännyt, että tuhkarokkotapaus ilmenee alueella, jossa on huono rokotekattavuus. Se on ikävä ja jopa vaarallinen tauti.Ministerin mielestä Luodon tapaus on hoidettu hyvin. Viranomaisyhteistyö on pelannut ja taudin leviäminen on estetty. Kunnassa on lisätty rokotuksia, annettu vasta-aineita ja tiedotettu.Maanantaina julkaistussa blogissa Saarikko ottaa voimakkaasti kantaa rokotusten puolesta. Hän ei kuitenkaan suosi rokotuspakkoa tai rokottamattomuudesta rankaisemista.– Olen selvittänyt faktoja ja perehtynyt kokonaisuuteen alan asiantuntijoiden kanssa, jotka puolestaan nojaavat tutkimuskirjallisuuteen ja laajaan kokemukseensa. Ei ole osoitettavissa aukotonta näyttöä pakon hyödyllisyydestä. Vapaaehtoisen rokottamisen Pohjoismaissa rokotekattavuus on suurempi kuin pakkoon perustuvissa Itä-Euroopan maissa, hän huomauttaa.Perhe- ja peruspalveluministeri tarjoaisi enemmin porkkanaa kuin keppiä vanhemmille.– Lapsilisän heikennyksen sijaan ajattelen, että fiksumpi tapa olisi tarjota vaikkapa kuukauden ekstralisä niille perheille, jotka ovat lapsen kouluikään mennessä huolehtineet perusrokotukset kuntoon, hän kirjoittaa sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla julkaistussa kirjoituksessa.Suomessa on Saarikon mukaan olemassa jo lainsäädäntö, joka antaa mahdollisuuden pakkorokottamiseen tarvittaessa.– Nykylaki antaa jo mahdollisuuden perheen eristämisen, jos he ovat taudin levittäjiä. Laki mahdollistaa myös esimerkiksi koulun tai päiväkodin sulkemisen epidemiatilanteessa. Jos Suomeen kohdistuisi terroriteko sairauden levittämisen muodossa, lakia voitaisiin soveltaa, hän huomauttaa.