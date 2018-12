Oulun seutu

Oulun poliisilaitos tutkii epäiltyä murhaa.Poliisitiedotteen mukaan henkirikosepäily tuli ilmi, kun poliisi tutki ilmoitusta kadonneesta henkilöstä. Ilmoitus kadonneesta henkilöstä tehtiin poliisille marraskuun alussa.Tutkinnassa ilmenneiden seikkojen johdosta asiaa alettiin tutkia murhana. Esitutkinnassa selvitetyn perusteella poliisi epäilee teon tapahtuneen ja sunnuntain välisenä yönä 7.10.2018 Oulussa kaupungin koillispuolella sijaitsevalla maasto- tai soramonttualueella.Tiedotteen mukaan Oulun käräjäoikeus vangitsi tänään maanantaina kaksi oululaista miestä epäiltynä osallisuudesta murhaan. Käräjäoikeus on jo aiemmin vanginnut yhden miehen epäiltynä samaan rikoskokonaisuuteen liittyen.Poliisi epäilee, että tekoon liittyisi myös neljäs henkilö. Hänetkin on vangittu jo aiemmin, mutta toiseen rikosasiaan liittyen.Kaikki epäillyt ovat nuorehkoja oululaisia miehiä. Epäillyt ovat kiistäneet osallisuutensa henkirikokseen.Epäillyillä on aikaisempaa rikoshistoriaa, mutta teko ei poliisin mukaan liity järjestäytyneeseen rikollisuuteen.Poliisi epäilee, että henkirikoksen uhrin ruumis on kätketty teon jälkeen. Vainajan löytämiseksi on tehty maastoetsintöjä, joita jatketaan lähitulevaisuudessa.Epäillyt ovat kiistäneet teon.Poliisi pyytää myös yleisön apua rikoksen selvittämiseksi. Tuiran kaupunginosasta suuntasi 7.10. kello kolmen jälkeen yöllä Oulun kaupungin koillispuolella sijaitsevalle maasto- tai soramonttualueelle tumma Audi A6 -henkilöauto. Poliisin esitutkinnan perusteella autossa kuljetettiin uhria.Surma tapahtui poliisin esitutkinnan mukaan soramontulla. Poliisi toivoo yleisöltä havaintoja autosta.