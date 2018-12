Oulun seutu

Epäilty Pulkkilan puukottaja myöntää 34-vuotiaan avovaimon surman – vangittiin tänään

44-vuotias mies on tunnustanut puukottaneensa avovaimonsa pariskunnan yhteisessä asunnossa.

https://www.is.fi/oulun-seutu/art-2000005917427.html

Ylivieska-Raahen käräjäoikeus vangitsi tänään Siikalatvan Pulkkilassa 29. marraskuuta tapahtuneesta henkirikoksesta epäillyn paikkakuntalaisen 44-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta.Teko tapahtui pariskunnan yksityisasunnossa. Epäilty on myöntänyt teon. Syytteen nostamisen määräaika asiassa on 28.2.2019.Surmattu avovaimo oli 34-vuotias. Mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen ja poliisi otti hänet kiinni tapahtumapaikan ulkopuolelta.Taposta on rikoslain mukaan säädetty vähintään kahdeksan vuoden vähimmäisrangaistus.