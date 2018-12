Oulun seutu

Oulussa tapahtunut useita seksuaalirikoksia – poliisi rauhoittelee nyt huhumyllyä

Oysin yhteispäivystyksessä sattunut raiskausepäily tapahtui 14. marraskuuta ja siihen epäiltynä on kaksi miestä. Epäillyt vapautettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä 21. marraskuuta, koska tutkintavankeuden jatkaminen ei ollut enää tarpeellista esitutkinnan turvaamiseksi.Joulukuun ensimmäisenä päivänä poliisi tiedotti, että poliisilaitoksella on käynnistetty rikostutkinta törkeään lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen liittyen. Rikoksesta epäiltyinä on useita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä.Rikosnimikkeinä ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus. Epäillyt teot ovat kohdistuneet alaikäiseen tyttöön syksyn aikana. Oulun käräjäoikeus vangitsi seitsemän miestä 28.11. epäiltynä törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja törkeästä raiskauksesta.Kolmannessa tapauksessa poliisi on vanginnut 28. marraskuuta yhden parikymppisen miehen epäiltynä törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Miehen uhreina on ollut kaksi 14-vuotiasta tyttöä.RikosylikomisarioOulun poliisista kertoo, että seksuaalirikostapaukset eivät liity toisiinsa. Samalla hän rauhoittelee kiivaana vellovaa sosiaalisen median keskustelua.– Meneillään ei ole seksuaalirikosten ilmiö, jossa ulkomaalaiset kulkevat kaduilla raiskaamassa. Nämä vain sattuivat samaan ajankohtaan. Tapahtumat eivät liity toisiinsa eikä yhtään tapausta ratkota oman käden oikeudella jotakin kansanryhmää kohtaan, hän painottaa.Kiiskinen on huolissaan oululaisten keskustelupalstoista, joissa ei välitetä faktoista, vaan levitellään oletuksia ja tunteita.– Ymmärrän tämän olevan herkkä asia, joka herättää paljon tunteita, mutta tilastollisesti tässä ei ole kysymys mistään piikistä, vaan ikävistä yhteensattumista. Huolestuttaahan se, että keskustelu on lähtenyt laukalle ja ylilyöntejä on havaittavissa.Poliisin niukkaa tiedotuslinjaa hän perustelee asian arkaluontoisuudella ja uhrien alaikäisyydellä. Tiedotuslinjaa on pohdittu perusteellisesti viime viikon loppupuolella.– Mitä törkeämpi rikos, sitä korkeampi on sen selvitysintressi ja esitutkintaa ei haluta vaarantaa millään tavalla. Lisäksi tiedotus on niukkaa hienotunteisuuden takia. Kun lapsista on kysymys, niin ei haluta antaa kuin vain välttämättömin tieto julki. Emme halua uhrien asemaa vaikeutta entisestään, Kiiskinen selvittää.