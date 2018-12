Oulun seutu

Poliisi vertaa pikkujouluöykkäreitä suuriin pingviineihin: ”Vaappuva ilmestys lähestyy”

Oulun poliisilaitos julkaisi viikonlopun tiimellyksessä Facebookissa pilke silmäkulmassa tehdyn kirjoituksen liittyen meneillään olevaan pikkujoulukauteen. Pingviinien pikkujoulut -otsikolla nimetty julkaisu alkaa toteamalla, että kohta voi Oulussakin nähdä pingviinejä, kun pikkujouluja aloitellaan yhdessä ensimmäisten yöpakkasten kanssa.– Me kenttätyötä tekevät konstaapelit pärjäämme vallan mainiosti tavallisten pingviinien kanssa, mutta kuningaspingviinit saattavat työllistää meitä vähän enemmän. Tunnetko sinä yhtään kuningaspingviiniä? kirjoitus alkaa.Kuningaspingviinit voivat kasvaa 90 sentin pituisiksi ja 11–15 kilon painoisiksi, ja ne ovat toiseksi suurin pingviinilaji keisaripingviinin jälkeen.Pikkujouluilijoiden humoristista vertaamista pingviineihin kirjoitus selittää sillä, että pikkujouluaikaan pukeudutaan valkoiseen paitaan ja mustaan takkiin.– Paidasta on auki kolme ylimmäistä nappia ja takki on auki kokonaan, kelillä kuin kelillä. Aivan kuten pingviineilläkin.Kirjoituksessa kuvaillaan niin sanottuja kuningaspingviinejä miehiksi, jotka olivat jo kouluaikana luokkansa mielipidevaikuttajia, keräsivät joukkoihinsa samanhenkisiä pienempiä pingviinejä, ajoivat nuorukaisina ikäluokkansa viritetyimmällä mopolla ja nostivat penkkipunnerruksessa oman painonsa verran rautaa.– Kaupunkikuvassa kuningaspingviinin tunnistaa jo kymmenien metrien päästä. Nousuhumalavaiheessa heillä on aina asiaa poliisille. Rinta pystyssä vaappuva ilmestys lähestyy poliisiautoa määrätietoisesti muun seurueen yllyttämänä. Suurimpana toiveena hänellä on kertoa poliisipartiolle jokin kuolematon letkautus, jolle voitaisiin nauraa taustalla olevien pikkupingviinien kanssa. Aivan parhaimmat naurut irtoaa jostakin poliisin ylänappia tai kirjoitustaitoa koskevasta jutusta. Kuningaspingviinit ovat poikkeuksetta itseoppineita lakimiehiä. Näiltä miehiltä saa aina parhaat vinkit resurssien oikeanlaiseen käyttämiseen ja valvonnan oikeanlaiseen suuntaamiseen. Pakollisen poliisiautolla käynnin jälkeen pingviinilauma lähtee viettämään ravintolaan firman pikkujoulua.Julkaisu jatkuu kertomalla, kuinka muutaman tunnin kuluttua kuningaspingviinijuhlijan itsetunto on usein jo saavuttanut huippunsa. Poliisin mukaan tässä vaiheessa alkoholin entisestään nostattama itsetunto saattaa äityä fyysiseksi välienselvittelyksi toisen lajin edustajan kanssa.– Kello ja promillelukemat näyttävät samaa lukemaa, kun pingviinilauma ulostautuu baarista kadulle. Näyteikkunaan kusemisen jälkeen lauma pyyhkii kätensä housuihin ja allekirjoittaa järjestyslakisakon. Sen jälkeen kulku suunnataan nakkikopille. Kuningaspingviinillä on loputon sanavarasto letkautuksia, joilla on helppo provosoida tappelu toisen lajikumppanin kanssa. Muiden ulkonäköä voi ainakin arvostella, kun on itse niin järjettömän komea. Jos tästä ei saa tappelua, niin sitten voi arvailla toisten seksuaalista suuntautumista tai varallisuutta. Aloitusrepliikkejä voi täydentää tietenkin asuin- tai syntymäpaikkoihin liittyvillä argumenteilla.Poliisin mukaan ”kuningaspingviinit” saavat yleensä tappelun aikaiseksi tavalla tai toisella ja päätyvät painimaan, mutta onni onnettomuudessa on, että humalatilasta johtuvan hitaan reaktiokyvyn ja heikon motoriikan vuoksi vammat jäävät usein sangen vähäisiksi.Useimmiten tilanteista selvitään revenneellä paidalla, haljenneella huulella tai katkenneella hampaalla. Poliisi muistuttaa kuitenkin, että pahimmillaan fyysisen öykkäröinnin tuloksena voi esimerkiksi pää osua asfalttiin, jolloin seurauksena voi olla vakavia, peruuttamattomiakin vammoja.Kirjoitus lopetetaan kertomalla, kuinka humaltuneet öykkärit viettävät nujakoinnin jälkeen pikkujouluyön viimeiset tunnit usein poliisin tarjoamalla patjalla.Seuraavana päivänä samaiset miekkoset joutuvat avaamaan poliisille edellisyön tekemisiään kuulustelussa, harvoin ylpeinä itsestään. Poliisin mukaan pikkujouluja seuraava kotimatka julkisissa kulkuvälineissä voi vetää nöyräksi myös edellisiltana itsevarmana rellestäneen ”kuningaspingviinin.”– On varsin noloa matkustaa reittiliikenteen bussissa nokka turvoksissa, makkaraperunat rinnuksilla ja kakka housussa.Asialliseen ja turvalliseen pikkujoulukäyttäytymiseen hassuttelevalla tyylillä ohjeistava kirjoitus päättyy muistuttamalla, että kuukausia pikkujoulujen jälkeen öykkäröintiä harrastanutta juhlijaa voi lähestyä haastemies, ja pikkujoulutouhut voivat johtaa käräjäreissuun, vaikka kuningaspingviini olisikin tuohon mennessä pikkujouluhuumassa harrastamansa öykkäröinnin jo ehtinyt unohtaakin.Poliisi päättää kirjoituksensa toivottamalla juhlijoille turvallista pikkujouluaikaa.