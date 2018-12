Oulun seutu

Uutta tietoa lapseen kohdistuneista seksuaalirikoksista Oulussa: 7 miestä tunsivat toisensa

Poliisi julkaisi lauantaina iltapäivällä tiedotteen, jonka sisältö järkyttää monia suomalaisia. Tiedotteesta käy ilmi, että Oulun poliisi on käynnistänyt esitutkinnan liittyen törkeään lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen. Rikosnimikkeinä asiassa ovat törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä raiskaus.Ilta-Sanomat kertoi aiemmin lauantaina, että rikoksesta epäiltyinä on useita ulkomaalaistaustaisia henkilöitä. Ilta-Sanomat kysyi Oulun poliisilaitokselta asian tiedotuksesta vastaavalta rikosylikomisario Markus Kiiskiseltä tapauksen taustoista ja siitä, miten tutkinta on edennyt

Tunsivatko epäillyt toisensa?

Vangittiin keskiviikkona, tiedotettiin lauantaina

– Tekijöiksi epäillyt ovat toistensa tuntemia henkilöitä, rikosylikomisario Markus Kiiskinen kertoo.– Tämä asia on avoin, eli vielä selvityksen alainen asia.– Kyse ei ole perheen sisäisestä asiasta, hän sanoo.Epäillyt seksuaalirikokset ovat kohdistuneet alaikäiseen tyttöön tämän vuoden aikana. Oulun käräjäoikeus vangitsi keskiviikkona poliisin vaatimuksesta seitsemän miestä tutkintavankeuteen.

Miksi asiasta tiedotettiin vasta nyt, kun vangitseminen tapahtui jo keskiviikkona? Oliko taustalla esimerkiksi sosiaalisen median keskustelu?

– Pohdimme tarkkaan tiedottamisen ajankohtaa jutun laadun takia. Tällaisissa tapauksissa tiedottamisen linjassa pitää olla varovainen, sillä on tärkeää suojella rikoksen uhria. Kun esimerkiksi käräjäoikeuden seinällä on näkyvissä vangitsemisen tietoja, on tärkeää antaa oikeita tietoja, rikosylikomisario Kiiskinen kertoo.

Missä teot tapahtuivat?

– Teot ovat tapahtuneet Oulussa yksityisasunnoissa, hän sanoo.