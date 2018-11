Oulun seutu

44-vuotiaan miehen epäillään surmanneen avovaimonsa Siikalatvalla

Siikalatvalla asuvan 44 -vuotiaan miehen epäillään surmanneen 34-vuotiaan avovaimonsa. Henkirikos on poliisin mukaan tapahtunut naisen asunnossa myöhään torstai-iltana.44-vuotias mies ilmoitti itse tapahtuneesta hätäkeskukseen.Poliisi otti miehen kiinni tapahtumapaikan ulkopuolelta.Poliisipartio löysi 34-vuotiaan naisen kuolleena asunnosta. Uhrista löytyi useita teräaseen aiheuttamia vammoja.Mies on tunnustanut teon. Mies on selvittänyt, että surmaa edelsi riita miehen ja naisen välillä.Poliisi aikoo esittää miestä vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä taposta.