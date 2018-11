Oulun seutu

Poliisi tutkii alaikäisiin kohdistuneita seksuaalirikoksia Oulussa

Oulun viimeaikaiset seksuaalirikokset ovat herättäneet vilkasta keskustelua sosiaalisen median kanavissa.

Poliisi on vaitonainen kahdesta alaikäiseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta, jotka tapahtuivat Tuirassa 16.–17.11. Tapaus on herättänyt vilkasta keskustelua Oulun sosiaalisen median kanavissa.



Poliisin niukkasanaisen tiedotteen mukaan Oulun poliisi tutkii kahta alaikäiseen kohdistunutta seksuaalirikosta. Seksuaalirikokset ovat tapahtuneet 16.–17.11. Uhrien suojelemiseksi ja tapauksen arkaluontoisuuden vuoksi poliisi ei tiedota asiasta.



Viime viikolla Oulun käräjäoikeus määräsi vuonna 1994 syntyneen miehen vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä Oulussa 16.–17.11.2018 tapahtuneesta törkeästä raiskauksesta ja vapaudenriistosta.



Sosiaalisessa mediassa tapaus on yhdistetty ja sekoitettu Oulun yliopistosairaalan päivystyksessä 14.11. tapahtuneeseen raiskausepäilyyn. Siitä vangittuina olleet kaksi miestä vapautettiin tutkinnanjohtajan päätöksellä 21.11, koska esitutkinnan ollessa loppusuoralla tutkintavankeuden jatkaminen ei ollut enää tarpeellista.