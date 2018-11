Huoltoaseman yrittäjä huomasi oudon huppumiehen – ja sitten hän katsoi aseen piippuun: ”Ei ollut aikaa jäädä pohtimaan tai kyselemään”

Oulun seutu

Aavasaksalla valtatie 21:n varrella sijaitseva Gulf-huoltoasema yritettiin ryöstää aseella uhaten lauantai-iltana hieman puoli kahdeksan jälkeen. Uhkaavasta tilanteessa huolimatta kukaan ei vahingoittunut, eikä epäilty ryöstäjä lopulta saanut mitään mukaansa.Yksin työvuorossa ollut yrityksen omistaja pani merkille epäillyn erikoisen käytöksen, kun hän vain seisoi takin huppu päässään kassan edessä usean minuutin ajan. Epäilty ei myöskään vastannut yrittäjän yrittäessä kysyä, aikooko henkilö mahdollisesti ostaa jotain. Yrittäjän epäilykset heräsivät, kun hän huomasi epäillyn pitävän toista kättään talvitakin taskussa.sisällä ei ollut muita asiakkaita.– Aloin jo hieman valmistautua, kun huomasin, ettei kaikki ole ihan ok. Ajattelin, että hänellä saattaisi olla puukko. Niin siinä sitten kävi, että hän veti aseen tai mahdollisen aseen taskustaan ja sanoi, että ”kädet ylös”, yrittäjä kertoo arvellen aseen näyttäneen yhdeksänmilliseltä pistoolilta.– Siinä vaiheessa otin jalat alle ja pakenin keittiön ja takaoven kautta ulos.– Koskaan ei käynyt selville, mitä hän olisi halunnut, ei hän edes ehtinyt vaatia mitään. En jäänyt odottelemaan sen kummemmin. Päätin, että poistun paikalta, yrittäjä kertoo.juoksi etupihan puolelle tankkaamaan tulleen asiakkaan luokse ja pyysi tätä soittamaan hätäkeskukseen. Oma puhelin oli jäänyt kassalle.Yrittäjän mukaan epäilty ryöstäjä juoksi samaa reittiä perässä ulos, mutta pysähtyi rakennuksen päätyyn ja pakeni paikalta huomattuaan, etteivät he ole enää kaksin. Epäilty oli ilmeisesti jalan liikenteessä.– Selvittiin onneksi siinä mielessä säikähdyksellä. Epäselväähän toki on, oliko ase oikea vai muovinen, mutta ei ollut aikaa jäädä sitä pohtimaan tai kyselemään.huoltoaseman ovet aukesivat tavalliseen tapaan. Yrittäjä kertoo, ettei ole ehtinyt ainakaan vielä erityisemmin säikähtää tapahtuneesta.– Ennemminkin on sellainen ihmetys, että miten täälläkin voi tuommoista tapahtua, parikymmentä vuotta huoltoasemaa pyörittänyt yrittäjä kertoo. Ryöstöyrityksiltä on tähän mennessä vältytty.Epäiltyä ryöstäjää kuvaillaan noin 175 senttimetriä pitkäksi, kapeakasvoiseksi mieheksi, jolla oli yllään vaaleat housut ja pitkä takki.Poliisi ei ole vielä tavoittanut epäiltyä, ja pyytääkin lisätietoa mahdollisista havainnoista numeroon 029 546 6156 tai sähköpostitse osoitteeseen meri-lappi.tutkinta.lappi@poliisi.fi.