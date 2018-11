Oulun seutu

Oulun kauppahallin myyntipaikat haettavana – remontti valmis keväällä 2020

Oulun kauppahallin myyntipaikkojen tarjouskilpailu yrittäjille alkoi torstaiaamuna 22. marraskuuta. Tarjouskilpailulla etsitään yrittäjiä, jotka ovat kiinnostuneita toimimaan perusparannuksen jälkeen hallin tiloissa.Kauppahallissa on 14 myyntipaikkaa, jotka suunnataan kohdennetusti eri tuotteita ja palveluita myyville yrityksille. Halliin etsitään vuokralaisiksi kala- ja lihakauppiaita, ravintolatoimintaa sekä muita kauppahallin miljööseen sopivia yrittäjiä.Kauppahallin perusparannus alkaa tammikuussa 2019. Remontissa uusitaan talotekniikkaa ja parannetaan rakenteita. Myös kauppahallin ympäristöön on suunnitteilla muutoksia hotelli- ja muiden yrityshankkeiden myötä.Vuonna 1901 valmistuneen kauppahallin perusparannuksen pää- ja arkkitehtisuunnittelusta on vastannut oululainen Arkkitehtitoimisto Laatio Oy.Myyntipaikkojen tarjouskilpailu päättyy 12. joulukuuta 2018. Tämän jälkeen valituksi tulleiden yritysten kanssa tehdään vuokrasopimukset, jotka astuvat voimaan kauppahallin remontin valmistuttua. Oulun kauppahalli otetaan käyttöön keväällä 2020.