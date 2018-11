Oulun seutu

Pudasjärven ampujan mielentila tutkitaan

22.11. 17:28

Käräjäoikeus ei ota tässä vaiheessa kantaa rikosnimikkeeseen.

Oulun käräjäoikeus passitti Pudasjärvellä viime kesäkuussa vaimonsa uuden miesystävän ampuneen miehen mielentilatutkimukseen. Oikeuden mielestä asiassa on näytön ja vastaajan oman myöntämisen perusteella näytetty, että hän on menettelyt syytteessä kuvatulla rangaistavaksi määrätyllä teolla ja aiheuttanut menettelyllään ampumisuhrin kuoleman.



Käräjäoikeus ei ota tässä vaiheessa kantaa rikosnimikkeeseen, koska vastaaja on pyytänyt tekohetken mielentilansa selvitettäväksi.



– Ottaen huomioon rikosnimikkeen vakavuus ja vastaajan kertomat seikat mielentilastaan tekohetkellä, on mielentilatutkimuksen laatiminen perusteltua. Käräjäoikeus lausuu mielentilatutkimuksen valmistuttua rikosnimikkeestä, asianomistajien vahingonkorvausvaatimuksista sekä määrättävästä rangaistuksesta, todetaan tänään annetussa välituomiossa.



Asian käsittelyä jatketaan pääkäsittelyssä kahden viikon sisällä mielentilatutkimuksen valmistumisesta.