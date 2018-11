Oulun seutu

Naisvalepoliisit piinasivat ikäihmisiä – yhden puhelun aikana siirtyi 10 000 euroa oululaismiehen tilille

Oulun poliisi on saanut esitutkinnan valmiiksi kahdessa isossa valepoliisikokonaisuudessa. Molempia tekoja on tutkittu nimikkeillä törkeä petos, petoksen yritys ja virkavallan anastus. Molemmat rikossarjat on saatettu syyttäjälle rikosharkintaanEnsimmäisen rikoskokonaisuuden tutkinta sai alkunsa sodankyläläisen ikäihmisen jouduttua rikoksen kohteeksi lokakuussa 2017. 76-vuotias uhri sai puhelun, jossa naispuolinen soittaja esiintyi poliisina ja sai uhrilta sosiaalisen manipuloinnin avulla haltuunsa verkkopankkitunnukset.Saaduilla tunnuksilla ja avainlukulistan numeroilla oli tehty luvaton rahansiirto. Uhrin tililtä siirtyi puhelun aikana rahaa 10 000 euroa. Rahat olivat siirtyneet Oulussa asuvan miehen tilille ja ne oli nostettu automaatilta Oulussa.Poliisin tutkimuksissa selvisi, että tekokokonaisuutta oli suunniteltu ja toteutettu Oulusta. Kokonaisuudessa oli viisi toteutunutta tekoa ja 51 yrityksen tasolle jäänyttä tekoa. Asianomistajat olivat ympäri Suomea asuvia iäkkäitä ihmisiä.Asianomistajien tileiltä oli siirretty yhteensä 95 000 euroa, josta epäillyt olivat saaneet nostettua 48 000 euroa. Asianomistajien tileille oli palautettu pankkien välisillä siirroilla 47 000 euroa.Kokonaisuudessa oli pääepäiltynä kaksi naista. Asiassa oli esitutkinnan aikana heidän lisäkseen yhdeksän muuta tutkintavankina ja useita muita epäiltyjä, joiden osuutta poliisi tutki rikoskokonaisuudessa. Kaikkien näiden henkilöiden osuus rikoskokonaisuuteen on ollut etukäteen hyvin suunniteltu.Pääepäillyt ovat järjestelleet rikoksien toteuttamiseksi ja loppuunsaattamiseksi organisaation, jossa on ollut mukana tilien keräämiseen tarkoitettuja henkilöitä ja henkilöitä, joiden tilille petoksella saadut rahat on siirretty ja edelleen nostettu.Toinen rikoskokonaisuus sai alkunsa Oulun seudulla asuneen naisen jouduttua rikoksen kohteeksi marraskuun lopulla 2017. Alle 80-vuotias nainen sai myöhään illalla puhelun. Kaksi poliisina esiintynyttä miestä soitti asianomistajalle läpi yön useita kertoja ja saivat haltuunsa verkkopankkitunnukset ja lukuja avainlukulistalta.Huijatuilla tunnuksilla siirrettiin rahaa 60 000 euroa useille eri tileille Etelä- ja Lounais-Suomeen. Asianomistajalle saatiin palautettua rahoista 38 190 euroa.Poliisin esitutkinnassa on tutkittu tekokokonaisuutta, jossa vuonna 1994 syntynyt pääepäilty ja hänen rikoskumppaninsa suunnittelivat ja toteuttivat tekoja Etelä-Suomesta. Esitutkinnan edetessä tuli esille neliportainen tekijäkokonaisuus, jossa epäiltyjä oli kahden pääepäillyn lisäksi 12 henkilöä Etelä-Suomesta. Rikoskokonaisuudessa oli tutkintavankeja yhtä aikaa 11 henkilöä ja valtaosa heistä muualta kuin Oulusta.Yhteensä näissä viidessä teossa on vahinkoa aiheutettu asianomistajille tilisiirtoina 99 000 euron edestä ja lisäksi asianomistajan tiedoilla oli nostettu pikavippejä ja lainoja. Edellä mainitusta summasta rikoshyödyksi tekijöille jäi 59 000 euroa.Poliisi muistuttaa, ettei verkkopankkitunnuksia, pankkikortteja tai mitään tunnuslukuja tule koskaan luovuttaa kenellekään eikä viranomainen niitä koskaan kysele. Myös pankki- ja luottokortit sekä niiden tunnusluvut tulee säilyttää erillään. Oikea poliisi ei koskaan kysy pankkitunnuksia.