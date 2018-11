Oulun seutu

Oys on tuttu paikka raiskauksesta epäillylle oululaismiehelle – käynyt sairaalassa toistuvasti varkaissa

Oulun yliopistosairaalassa tapahtuneesta raiskauksesta epäilty mies on tehtaillut rikoksia jo vuosikausia. Niiden joukossa on muun muassa useita näpistyksiä, lieviä petoksia, törkeitä rattijuopumuksia, huumausainerikoksia, petoksia ja varkauksia.30-vuotias mies on näpistänyt lähikaupoista olutta ja tupakkaa, syönyt maksamatta ravintoloissa ja ajellut taksilla maksamatta. Hän on myös ajanut autoa humalassa ja toisinaan myös rekisteröimättömällä autolla.Häntä ei ole tuomittu koskaan seksuaalirikoksesta. Toisella raiskauksesta epäillyllä miehellä ei ole rikostaustaa.Oulun käräjäoikeus vangitsi 16.11. kaksi oululaismiestä todennäköisin syin epäiltynä Oysin yhteispäivystyksessä 14.11. aamuyöstä tapahtuneesta raiskauksesta ja varkauden yrityksestä. Epäillyn raiskauksen uhri oli päivystyksessä potilaana ja myös vangitut miehet olivat päivystyksessä asiakkaina.Toinen vangittu mies on kolmekymppinen oululainen pikkurikollinen, joka on vieraillut aiemminkin Oysissa. Vuonna 2013 hän anasti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omaisuutta murtamalla kuntayhtymän sairaalassa lääkelaatikon lukituksen. Hän avasi useita lääkepakkauksia, tärveli ja anasti lääkkeitä yhteensä 141 euron arvosta.Lääkekaappi vaurioitui teon yhteydessä ja teko aiheutti epäjärjestystä toimenpidehuoneessa, kun varas etsi anastettavaksi soveltuvaa omaisuutta. Teosta aiheutui noin 460 euron vahingot. Mies tuomittiin helmikuussa 2014 näpistyksestä, varkaudesta, lievästä vahingonteosta ja huumausainerikoksista 25 tunnin yhdyskuntapalveluun.Joulukuussa 2014 epäilty mies vahingoitti Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän omaisuutta rikkomalla Oulun yliopistollisen sairaalan osaston 36 oven palolasin hylsyräikällä. Teosta aiheutui noin 544 euron vahingot. Mies tuomittiin marraskuussa 2015 Oulun käräjäoikeudessa vahingonteosta ja 18 muusta rikoksesta 30 päiväksi vankeuteen.Huhtikuussa 2015 mies oli taas liikkeellä Oysin käytävillä. Hän murtautui sairaalan tiloissa ainakin kymmeneen henkilökunnan pukukaappiin vääntämällä niiden lukituksen auki metalliesineellä. Saaliikseen varas sai takin, aurinkolasit, Suunto-kellon, auton avaimia, työkaluja, henkilökortteja ja lompakon.Mies sai helmikuussa 2016 Oysin varkaudesta ja 10 muusta omaisuusrikoksesta 15 päivää vankeutta. Oulun käräjäoikeus käsittelee miehen näpistysrikoksia seuraavan kerran kolmena eri päivänä joulukuussa.