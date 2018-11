Oulun seutu

Hovioikeus hylkäsi Toppilan murhaajan pahoinpitelysyytteen – elinkautinen tuomio murhasta säilyi

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005513960.html

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000005268987.html