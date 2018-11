Oulun seutu

Tuulikki keksi diesel­veron poiston kansalais­aloitteen huolto­asemalla: ”Nyt on pakko tehdä jotakin!”

Haapavetisen Tuulikki Paavolan perheessä on kaksi dieselautoa. Viime aikoina niiden tankkaaminen on käynyt hermoille. Dieselin litrahinta on paikoitellen ollut kalliimpi kuin 95-bensan.