Oulun seutu

Oulunsalon vesi on nyt puhdasta – bakteerit pääsivät veteen vesitornin katon vuotokohdasta

Oulunsalon veden keittokehotus on ohi. Vettä voi juoda ja käyttää normaalisti.

Oulun kaupungin Oulunsalon alueen viimeisimmissä vesinäytteissä ei ole havaittu bakteereja eikä viruksia, joten keittokehotus on päättynyt. Vettä voi juoda ja käyttää talousvetenä normaalisti.Oulun Vesi huuhtelee verkostoa edelleen, joten vesijohtoverkoston paine saattaa olla jonkin aikaa normaalia heikompi. Vedessä saattaa esiintyä saostumia.Bakteeriesiintymien syyksi on todettu Oulunsalon vesitornin katon vuotaminen. Vesitorni on edelleen pois käytöstä ja tornin kattopinnoitetta korjataan.Talousveden normaalia laadunseurantaa jatketaan ja mikäli talousveden laadussa havaitaan muutoksia, niistä tiedotetaan tarvittaessa erikseen.