Oulun seutu

Oulunsalossa vesi keitettävä entistä laajemmalla alueella – merkkejä saastumisesta löytyi

Kaupunki tiedotti viime perjantaina, että Oulunsalon Niemenrannan ja Karhuojan alueiden asukkaiden on keitettävä vetensä.Nyt myös näiden eteläpuolisella alueella Lentokentäntielle saakka juoma- ja ruokavesi on keitettävä 5–10 minuutin ajan.Keittokehotus ei koske Pitkäkankaan tai lentoaseman aluetta.Vedessä on todettu koliformisia bakteereita, mikä on merkki saastumisesta. Vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita ja viruksia.Veden keittokehotus on voimassa ainakin ensi viikon tiistain iltapäivään saakka.Lisätietoa vedenkeittoalueesta saa Oulun kaupungin nettisivuilta.