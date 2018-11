Oulun seutu

Oulunsalon vedessä merkkejä saastumisesta – vesi kehotetaan keittämään

Oulunsalossa Oulun kaupungin alueella vedessä on todettu koliformisia bakteereita, mikä on merkki saastumisesta, Oulun seudun ympäristötoimi kertoo.

Vedessä saattaa olla myös tautia aiheuttavia bakteereita ja viruksia.Oulunsalon Niemenrannan ja Karhuojan alueilla asukkaita kehotetaan keittämään kaikki juoma- ja ruokavesi 5–10 minuutin ajan. Tarkempi vedenkeittoalue selviää Oulun kaupungin sivuilla olevasta kartasta.Veden keittokehotus on voimassa ainakin maanantai-iltapäivään asti. Vettä voi käyttää normaalisti peseytymiseen, pyykin- ja astioiden pesuun sekä eläinten juomavetenä.Muualla Oulussa talousvesi on kaupungin mukaan moitteetonta.Vesijohtoverkon paine voi olla verkoston huuhteluiden takia normaalia heikompi ja paineenvaihteluiden takia vedessä voi esiintyä myös saostumia.Kaupunki kertoo jatkavansa tapauksen syiden selvittämistä.Lisätietoja vedenkeittokehotuksesta on kaupungin sivuilla.