Pohjois-Pohjanmaan 30 hyvätuloisimman joukossa vain kaksi naista – molemmat rikastuivat yrityskaupoilla

Pohjois-Pohjanmaan 30 hyvätuloisinta:

Nimi Tulot Myllymäki Asko Jaakko 16 172 486 Takanen Jorma Jussi Sylvester 10 193 601 Kinnunen Mikko Yrjö Petteri 6 481 943 Pääkkö Antti Ilkka Juhani 4 511 972 Tahkola Seppo Sakari 4 258 674 Hulkko Juha Olavi 4 087 727 Fingerroos Toni Olavi 3 617 732 Rahtu Mikko Samuli 3 502 218 Pekkarinen Timo Jaakko 3 465 256 Lesonen Veikko Juhani 2 891 826 Vidgren Jukka Tuomas 2 252 916 Kiljala Mika Tapani 2 153 101 Saukkonen Timo Veikko 1 807 562 Jääskeläinen Antti Jalmari 1 736 903 Pasanen Juha Ensio 1 618 099 Tahkola Mika Tapani 1 575 904 Haapakoski Jarno Juhani 1 481 403 Ylimartimo Arto Kalevi 1 478 319 Jokikaarto Jarmo Kalervo 1 459 766 Pikkarainen Matti Juhani 1 446 797 Väyrynen Jouni Tapani 1 407 796 Kaski Matti Sihveri 1 376 762 Niemelä Juha Petteri 1 359 946 Jokinen Vesa Erkki 1 359 258 Pihlajaniemi Raija-Kaisa 1 357 332 Jämsä Enni Kaarina 1 271 991 Paturi Jorma Antero 1 265 758 Pohjola Antti Valio 1 263 773 Keränen Juha Tapio 1 238 669 Matikainen Martti Heikki 1 231 142