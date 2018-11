Oulun seutu

Lapissa kahdeksan tulomiljonääriä – matkailun ykkösmies kiilasi kakkoseksi





Lapin 30 kovatuloisinta

Nimi Tulot Jokinen Jukka Sakari 2 104 045 Yliniemi Pertti Kalevi 1 791 555 Ruokanen Veli Pekka 1 396 702 Kristo Raimo Olavi 1 204 388 Myllymäki Jukka Tapani 1 174 539 Saastamoinen Mauri Armas 1 112 956 Kristo Jukka Matias 1 075 614 Tapojärvi Markku Tapani 1 050 277 Keskiruokanen Risto Olavi 925 013 Jussila Terttu Kaarina 872 643 Ahola Harri Matti 830 291 Sirén Seppo Juhani 807 981 Tapojärvi Pertti Esko Olavi 767 577 Nurmela Jyrki Ilkka 764 003 Lehtoniemi Reino Kalevi 695 184 Pulkamo Matti Juho 693 009 Poikajärvi Sari Piia 690 383 Holopainen Jussi Tapio 650 459 Koivuniemi Pekka Matias 638 112 Illi Raili Maria 633 762 Rinne Reino Henrik 596 286 Bergman Raisa Johanna 564 706 Leskinen Veli Matti 554 156 Gröhn Risto Mikael 544 888 Vanhatalo Jouni Antero 520 657 Pulkamo Helvi Kaarina 508 974 Aho Seppo Matias 505 427 Hagin Belinda Elisabeth 495 003 Ruohola Juha Heikki 479 558 Rajamäki Marjo Marjatta 477 109

