Oulun seutu

Yksi vangittu Pateniemen tapahtumiin liittyen: rivitalossa ammuttiin rikotusta oven lasista sisälle asuntoon

Yksi vangittu Pateniemen tapahtumiin liittyen: rivitalossa ammuttiin rikotusta oven lasista sisälle asuntoon 31.10. 17:21

Oulu Vangittua epäillään tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.

Yksi henkilö on vangittu keskiviikkona Oulun käräjäoikeudessa viime sunnuntaina tapahtuneeseen ampumatapaukseen liittyen. Pohjois­pohjanmaalaista miestä epäillään tapon yrityksestä, törkeästä kotirauhan rikkomisesta ja törkeästä ampuma-aserikoksesta.



Tapahtumia tutkii keskusrikos­poliisi, joka selvittelee liittykö tapaukseen järjestäytynyttä rikollisuutta.



Ampuja ja uhri tunsivat toisensa ennestään. Välikohtaus sattui Pateniemessä rivitalo­asunnossa. Epäilty tekijä rikkoi oven lasin ja ampui siitä sisälle asuntoon. Ampumisen uhri loukkaantui vakavasti ja on edelleen sairaala­hoidossa.



Tapauksen vuoksi otettiin aiemmin kiinni neljä henkilöä. Vain yhtä heistä esitettiin vangittavaksi, ja kolme muuta on päästetty vapaaksi.