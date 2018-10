Oulun seutu

Poliisi varoittaa hengenvaarallisesta ilmiöstä – syytä ottaa puheeksi kotona ja koulussa

Syksy on tuonut Oulun poliisin tietoon uuden, erittäin vaarallisen ilmiön. Poliisille on tehty useita rikosilmoituksia polkupyörän eturenkaan kiinnitysten tahallisesta löysyttämisestä.Kun pyöräilijä on lähtenyt liikkeelle, hän on huomannut renkaan olevan irti. Pahimmassa tapauksessa pyörä on irronnut ja pyöräilijä kaatunut ja saanut käsivamman.Teot ovat kohdistuneet etupäässä lasten ja nuorten pyöriin. Tapauksia on sattunut muun muassa koulujen ja liikuntapaikkojen pihoilla koulupäivän tai harrastuksen aikana.Poliisi toivoo, että asia otetaan puheeksi kotona ja kouluissa.– Kyseessä on hengenvaarallinen ilmiö, joka on syytä lopettaa heti alkuunsa, Oulun poliisi tähdentää tiedotteessa.Pyöräilijöiden kannattaa aina tarkistaa ennen liikkeelle lähtöä, että renkaat ovat hyvin kiinni. Havaituista vahingonteoista poliisi kehottaa tekemään rikosilmoituksen.Tapauksia tutkitaan muun muassa vahingontekoina, vammantuottamuksena tai pahoinpitelynä.