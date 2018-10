Oulun seutu

Ventovieras mies puukotti naista 20 kertaa selkään Oulussa – syytetty kiistää teon, mielentila tutkitaan

Oulun käräjäoikeus on määrännyt Kaijonharjun toukokuisesta puukotuksesta epäillyn miehen mielentilatutkimukseen. Mies löi ventovierasta naista kerrostalon ulko-ovella puukolla yli kaksikymmentä kertaa.Syyttäjä vaatii epäillylle puukottajalle kuuden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta tapon yrityksestä. Mies on kiistänyt teon. Hän kiistää tehneensä uhrille väkivaltaa tai ylipäänsä olleen hänen kanssaan tekemisissä.Käräjäoikeus katsoo, että asiassa ei jäänyt varteenotettavaa epäilystä miehen syyllisyydestä. Syytetty mies vaati itse mielentilan tutkimista. Oikeus antaa rangaistuksensa mielentilalausunnon valmistumisen jälkeen.Käräjäoikeus katsoi miehen toiminnan täyttävän tapon yrityksen tunnusmerkit, sillä mies on ymmärtänyt tai hänen olisi täytynyt ymmärtää, että hänen tekonsa todennäköinen seuraus on naisen kuolema.